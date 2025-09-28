Festa dei Gigli di Barra in migliaia nei vicoli saltano con gli obelischi di 25 metri

A Barra, nella zona est di Napoli, oltre 2mila "cullatori" hanno trasportato in processione 10 Gigli, gli obelischi di 25 metri, facendoli saltare o oscillare tra i vicoli.

Napoli, la festa dei Gigli di Barra: in migliaia tra musica e «girate» - É la domenica della Ballata dell'antica festa popolare che porta tra le strade del quartiere della zona orientale di Napoli diverse decine di migliaia di appassionati e seguaci.

Napoli, Gigli di Barra: Municipalità esclusa dall'organizzazione dell'antica festa - Torna la festa dei Gigli di Barra che porterà nel quartiere della zona orientale di Napoli diverse decine di migliaia di appassionati e seguaci.

