Festa dei Gigli di Barra in migliaia nei vicoli saltano con gli obelischi di 25 metri
A Barra, nella zona est di Napoli, oltre 2mila "cullatori" hanno trasportato in processione 10 Gigli, gli obelischi di 25 metri, facendoli saltare o oscillare tra i vicoli.
Ferragosto ai Gigli, centro commerciale aperto. I sindacati: “Inaccettabile, c’è il diritto alla festa”
Festa dei gigli, in bilico sul tetto senza protezioni per issare un palo |VIDEO
Torna da domenica 31 agosto la Festa dei Gigli di Barra
Anche alla Festa dei gigli di Barra 2025 @updownanimation è presente!! Un azienda fatta di persone qualificate e sopratutto con rispetto ed educazione verso il prossimo
La Festa dei Gigli di Barra si avvicina al suo gran finale con due appuntamenti imperdibili: la suggestiva "Sfilata delle Fanfare" e la travolgente "Ballata dei Gigli". Il 27 e il 28 settembre 2025
Napoli, la festa dei Gigli di Barra: in migliaia tra musica e «girate» - É la domenica della Ballata dell'antica festa popolare che porta tra le strade del
Napoli, Gigli di Barra: Municipalità esclusa dall'organizzazione dell'antica festa - Torna la festa dei Gigli di Barra che porterà nel quartiere della zona orientale di Napoli diverse decine di migliaia di appassionati e seguaci.