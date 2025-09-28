Festa alla Bocciofila con nuove divise | raggiunto il traguardo dei 90 anni

28 set 2025

Una festa alla Bocciofila Centese per celebrare i 90 anni di fondazione del sodalizio. Nello scorso giovedì 25 settembre, alla presenza di tutti i giocatori è stata presentata la nuova divisa sociale, con i colori rosso e blu al posto del tradizionale biancazzurro, per affrontare gli impegni. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

