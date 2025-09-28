Ferrara | Il Napoli ha perso ma non ne esce ridimensionato

Il Napoli perde l’imbattibilità cadendo a San SIro contro il Milan. I rossoneri vincono 2-1 e agganciano i campioni d’Italia in testa alla classifica. Al comando a 12 punti con la squadra di Allegri e di Conte anche la Roma di Gasperini. “Tre punti pesantissimi” è il commento negli studi di Dazn, dopo la vittoria del Milan contro il Napoli di Conte. Ferrara: «Credo che il Milan se la possa giocare ad alti livelli, ma il Napoli non esce ridimensionato per la qualità del gioco. Anche se nel primo tempo qualche errore di troppo c’è stato. È molto presto però questa vittoria dà un0iniezione di fiducia notevole all’ambiente Milan e all’allenatore» L'articolo il Napolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

