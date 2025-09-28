Ferrante si collega con Scotto nella Flottilla | Serve nuovo ordine mondiale fondato sul Diritto

Pisatoday.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è tenuto questa mattina, 28 settembre, aal comitato elettorale di Andrea Ferrante, candidato del Pd alle Regionali del 12 e 13 ottobre, un collegamento emozionante con Arturo Scotto, parlamentare Pd imbarcato con la Global Sumud Flotilla."Il governo italiano è impantanato e diviso - dichiara. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

