Ferrante si collega con Scotto nella Flottilla | Serve nuovo ordine mondiale fondato sul Diritto
Si è tenuto questa mattina, 28 settembre, aal comitato elettorale di Andrea Ferrante, candidato del Pd alle Regionali del 12 e 13 ottobre, un collegamento emozionante con Arturo Scotto, parlamentare Pd imbarcato con la Global Sumud Flotilla."Il governo italiano è impantanato e diviso - dichiara. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
#SiamoNoi | La Speranza per la Pace Chi sono oggi i costruttori di pace? Inizia così la prima puntata della 12ª stagione con @giuspaterniti e @LailaSimoncelli @apg23_org. In collegamento da #Gorizia, l'inviato @tg2000it Nicola Ferrante. #Canale28 | 157 Sk Vai su X
Dopo il distacco di massi che ha interrotto la viabilità, l’assessore alla Protezione Civile Massimo Ferrante annuncia la percorribilità di un collegamento provvisorio verso via Militare di Borzoli - facebook.com Vai su Facebook
Flotilla, il Pd si associa a Mattarella. Conte agli attivisti: “Riflettete”. Meloni: “Parole sagge”. E ringrazia l’opposizione - Pal, il centrosinistra – con accenti diversi – fa appello al senso di responsabilità degli attivisti. Da ilfattoquotidiano.it
Festa Unità Reggio Emilia, Schlein si collega con Scotto e Corrado a bordo della Sumud Flotilla - La Segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, in occasione della chiusura della festa dell'Unità di Reggio Emilia, si collega con il deputato del partito democratico Arturo Scotto e l'europarla ... Lo riporta ilgiornale.it