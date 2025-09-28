Fermato al casello di San Gregorio con 27 chili di cocaina in auto | corriere albanese arrestato

La polizia ha arrestato un 47enne, cittadino albanese, per detenzione di cocaina. Gli agenti poliziotti della squadra mobile della questura hanno fermato, al casello autostradale di San Gregorio di Catania, una Renault Scenic grigia guidata dall'albanese. Sotto i sedili anteriori dell'autovettura. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

