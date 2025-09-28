Fermala fermala che spacca tutto | capra semina il panico in strada

Una capra in libertà ha seminato il panico a Palma di Montechiaro, cittadina dell'agrigentino. L'animale ha iniziato a correre tra le auto e i passanti, inseguita da chi cercava di bloccarla temendo che potesse urtare i veicoli in transito. Un momento di particolare apprensione si è registrato. 🔗 Leggi su Today.it