“Nessuno dei due è davanti, se la giocano sempre a seconda dei momenti e delle partite”. Questo il concetto espresso da Gasperini in conferenza stampa con riferimento alle due punte a sua disposizione, due giocatori su cui è posta la lente d’ingrandimento di tutto l’ambiente. Umori generali diversi per Ferguson e Dovbyk ma denominatore comune in quella rete che nessuno dei due è ancora riuscito a trovare in quest’inizio di stagione, un qualcosa che da cambiare in fretta se la Roma vuole rimanere nei piani alti della classifica e concorrere per un posto nelle prime quattro. Scavando nel passato, un dato che spaventa c’è, al netto di statistiche storiche che lasciano il tempo che trovano: era da ben 17 anni che nessuna delle punte della Roma trovava il gol nelle prime 4 giornate di campionato, e bisogna dunque risalire all’annata 200809, quando sotto Spalletti era andato a segno solo Julio Baptista come giocatore offensivo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Ferguson e Dovbyk, alla Roma servono i loro gol: un dato preoccupa Gasperini