Ferguson e Dovbyk alla Roma servono i loro gol | un dato preoccupa Gasperini
“Nessuno dei due è davanti, se la giocano sempre a seconda dei momenti e delle partite”. Questo il concetto espresso da Gasperini in conferenza stampa con riferimento alle due punte a sua disposizione, due giocatori su cui è posta la lente d’ingrandimento di tutto l’ambiente. Umori generali diversi per Ferguson e Dovbyk ma denominatore comune in quella rete che nessuno dei due è ancora riuscito a trovare in quest’inizio di stagione, un qualcosa che da cambiare in fretta se la Roma vuole rimanere nei piani alti della classifica e concorrere per un posto nelle prime quattro. Scavando nel passato, un dato che spaventa c’è, al netto di statistiche storiche che lasciano il tempo che trovano: era da ben 17 anni che nessuna delle punte della Roma trovava il gol nelle prime 4 giornate di campionato, e bisogna dunque risalire all’annata 200809, quando sotto Spalletti era andato a segno solo Julio Baptista come giocatore offensivo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
In questa notizia si parla di: ferguson - dovbyk
Roma, Shomurodov in Turchia, il vice Dovbyk è Evan Ferguson: per De Zerbi somiglia a Vieri
Roma, duello Dovbyk-Ferguson: Gasperini non fa sconti, chi merita gioca
Staffetta tra Dovbyk e Ferguson: chi prendere al fantacalcio?
IL MESSAGGERO | Ferguson-Dovbyk, cercasi gol dagli attaccanti: il dato https://romanews.eu/il-messaggero-ferguson-dovbyk-cercasi-gol-dagli-attaccanti-il-dato/… #asroma #romanewseu #romaverona - X Vai su X
Roma spuntata: #Dovbyk e #Ferguson hanno tirato in porta solo 4 volte nelle prime 5 gare della stagione. Il focus su Retesport.it - facebook.com Vai su Facebook
Roma, Dovbyk o Ferguson: Gasperini svela le gerarchie dell’attacco - Nella precedente sessione estiva di calciomercato, la Roma ha ritoccato il reparto offensivo e ha aggiunto al suo arsenale Evan Ferguson. Scrive fantamaster.it
Roma-Verona | Hermoso, Wesley, Pellegrini, Ferguson e Dovbyk: titolari e novità - Archiviata la vittoria in Europa League contro il Nizza, la Roma si concentra ora sulla prossima sfida di ... Riporta fantamaster.it