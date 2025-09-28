Fenice di Venezia piovono volantini contro la direttrice Venezi | la protesta alla fine del concerto – Video
Prima il messaggio dei lavoratori e delle lavoratrici letto dal palco, seguito dagli applausi e dall’ovazione del pubblico. Poi, a fine concerto, la “pioggia” di volantini. Sono le due proteste andate in scena allo storico teatro La Fenice di Venezia per chiedere la revoca dell’incarico alla direttrice Beatrice Venezi. I lavoratori hanno distribuito i foglietti con scritto “la musica non ha colore, non ha genere, non ha età”. Tanto ai musicisti quanto al pubblico (la serata di ieri era riservata esclusivamente agli abbonati) non hanno gradito la nomina di Venezi fatta dal sovrintendente Nicola Colabianchi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
