Feniani | scopri il gruppo politico della casa guinness

Le vicende storiche e le figure di rilievo legate alla famiglia Guinness sono al centro di una serie televisiva disponibile su Netflix, che ha riscosso grande interesse tra gli appassionati di storia e politica. La produzione, firmata da Steven Knight, noto per aver creato anche Peaky Blinders, si immerge nel contesto della Dublino del XIX secolo, offrendo un approfondimento sulla vita dei Feniani e sul ruolo della famiglia Guinness in un’epoca cruciale per l’Irlanda. Questo articolo analizza i principali aspetti trattati nella serie, evidenziando i protagonisti storici e il contesto politico dell’epoca. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

