Femminicidio di Cinzia Pinna ora gli inquirenti vogliono sentire la fidanzata di Ragnedda Spunta l’ipotesi dei complici

Una storia di bugie che si srotola minuto dopo minuto. È quanto emerge dalle dichiarazioni di Emanuele Ragnedda, 41enne reo confesso dell’omicidio di Cinzia Pinna, la 33enne scomparsa l’11 settembre a Palau e uccisa nella sua tenuta vitivinicola ad Arzachena. Per giorni, Ragnedda ha raccontato versioni contraddittorie e false, tentando di depistare le indagini. Alla fine ha ammesso l’omicidio, cercando però di giustificarsi e di screditare la vittima con una narrazione che punta a evocare la legittima difesa. Una spiegazione che non ha convinto la gip Marcella Pinna, che ha convalidato il fermo disponendo il carcere per omicidio volontario e occultamento, aggravati dall’uso di arma da fuoco. 🔗 Leggi su Open.online

