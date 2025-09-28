Femminicidio Cinzia Pinna spunta l' ipotesi del satanismo e dell' amica misteriosa di Emanuele Ragnedda

Nel femminicidio di Cinzia Pinna si fa strada l'ipotesi del satanismo e la possibile presenza di una donna misteriosa: i nuovi elementi.

A sei anni dal femminicidio, la comunità ricorda Cinzia Fusi: "Lavoriamo per la prevenzione"

Scomparsa Cinzia Pinna, l’imprenditore del vino confessa il femminicidio: trovato il corpo della donna

Chi è Emanuele Ragnedda, l’uomo che ha confessato il femminicidio di Cinzia Pinna: il suo vino è “il più caro d’Italia”

Femminicidio Cinzia Pinna, il ricordo di un'amica: "Era piena di vita e di sogni, aveva una bontà sincera" - Un'amica di Cinzia Pinna, Aleksandra Vaskiv, ha ricordato in un lungo post sui social la 33enne di Castelsardo scomparsa da Palau la notte tra l'11 e ...

Femminicidio di Cinzia Pinna, ora gli inquirenti vogliono sentire la fidanzata di Ragnedda. Spunta l'ipotesi dei complici - Non si esclude nemmeno la pista di una violenza consumata o tentata