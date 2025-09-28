Femminicidio Cinzia Pinna il ricordo di un'amica | Era piena di vita e di sogni aveva una bontà sincera

Un'amica di Cinzia Pinna, Aleksandra Vaskiv, ha ricordato in un lungo post sui social la 33enne di Castelsardo scomparsa da Palau la notte tra l'11 e il 12 settembre scorso e trovata morta pochi giorni fa nella tenuta dell'imprenditore 41enne Emanuele Ragnedda. "Cinzia era una lavoratrice instancabile con tanti obiettivi, aspirazioni e una costante voglia di costruire qualcosa di bello. Dava il massimo in ciò che faceva", ha scritto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: femminicidio - cinzia

A sei anni dal femminicidio, la comunità ricorda Cinzia Fusi: "Lavoriamo per la prevenzione"

Scomparsa Cinzia Pinna, l’imprenditore del vino confessa il femminicidio: trovato il corpo della donna

Chi è Emanuele Ragnedda, l’uomo che ha confessato il femminicidio di Cinzia Pinna: il suo vino è “il più caro d’Italia”

"Ho fatto la scelta sbagliata". Femminicidio di Cinzia Pinna, la ricostruzione dei fatti: Ragnedda davanti al gip rivela nuovi dettagli >> https://buff.ly/5RYflVk - facebook.com Vai su Facebook

#Femminicidio | Caso Cinzia Pinna, Ragnedda in tribunale: “Ho fatto la scelta peggiore” #cinziapinna - X Vai su X

Femminicidio Cinzia Pinna, il ricordo di un’amica: “Era piena di vita e di sogni, aveva una bontà sincera” - Un'amica di Cinzia Pinna, Aleksandra Vaskiv, ha ricordato in un lungo post sui social la 33enne di Castelsardo scomparsa da Palau la notte tra l'11 e ... Riporta fanpage.it

Scultura Platamona, l’omaggio di Nicola Urru a Cinzia Pinna - A Platamona la scultura di Nicola Urru dedicata a Cinzia Pinna: un omaggio artistico e un forte richiamo contro il femminicidio. Come scrive sassarioggi.it