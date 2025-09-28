Fefé De Giorgi scherza | Mi devono chiamare solo per i Mondiali E il messaggio a Julio Velasco…
L’Italia ha vinto i Mondiali 2025 di volley maschile, trionfando a Manila e difendendo così il titolo conquistato tre anni fa a Katowice. Il CT Fefé De Giorgi ha espresso tutta la propria soddisfazione ai microfoni della Rai: “ La Coppa è pesantissima. Lasciamo stare le leggende, mi dovrebbero chiamare solo per i Mondiali (scherza, n.d.r.). Sono distrutto perché è stata un’estate lunga, non semplicissima. La felicità di lavorare con questi ragazzi è tanta, sono ragazzi speciali: si sono messi lì, hanno affrontato tante cose, sapevamo di dover recuperare spazio con Polonia e Francia, ci siamo messi con umiltà e dedizione, sono stati stupendi perché si sono aiutati “. 🔗 Leggi su Oasport.it
De Giorgi: "Pronti a lottare per rivincere il Mondiale. Ma non sarà facile" - Ferdinando De Giorgi, Ct dell'Italvolley, si racconta a Sky Sport Insider prima della partenza per il Mondiale nelle Filippine, dove gli Azzurri dovranno difendere il titolo di campioni del mondo ... Si legge su sport.sky.it