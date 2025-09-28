Fefè De Giorgi porta per la seconda volta l’Italia di volley sul tetto del mondo
LECCE – Per la seconda volta consecutiva la Nazionale italiana di volley ha vinto il Mondiale e ancora una volta con il salentino Fefè De Giorgi alla guida. La prima, tre anni addietro, in Polonia grazie alla vittoria sui temibilissimi padroni di casa.Anche nel torneo che si è appena concluso. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Italia in finale! Gli azzurri del volley travolgono la Polonia con un netto 3-0 (25-21, 25-22, 25-23) e volano a giocarsi il titolo mondiale. Un’altra prova di forza e cuore che porta la squadra di Fefè De Giorgi a sfidare la Bulgaria per il gradino più alto del p - facebook.com Vai su Facebook
Grandissima Italia di Fefè De Giorgi, è in finale ai mondiali di pallavolo: sconfitta la Polonia 3 a 0 - A Manila gli azzurri in semifinale schiantano i polacchi e domani, domenica 28 settembre, si giocheranno il titolo, da campioni in carica, contro la Bulgaria ... Segnala today.it
La meravigliosa Italia di Fefè De Giorgi è in semifinale ai Mondiali di pallavolo: travolto il Belgio - La nostra nazionale, a Manila, nelle Filippine, nei quarti supera la nazionale belga per 3- Da today.it