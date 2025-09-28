Federico Chiesa sta tornando? I numeri dicono che
Dopo una prima stagione complicata a Liverpool, Federico Chiesa si sta conquistando sempre più l'amore dei tifosi e la stima di Arne Slot. Già 2 gol e 2 assist, migliorando il bottino dell'intera scorsa stagione, e l'inserimento in lista Champions dopo l'infortunio di Leoni. Ad Anfield si godono un giocatore che si sta ritrovando, mentre Gattuso osserva attentamente da lontano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Tradito sulla via del rientro. L’addio a Federico Beltrami, manager Sky e allievo di Dalla Chiesa
Atalanta, suggestione Federico Chiesa per il dopo Lookman. Ma a cifre basse
Juventus, Federico Chiesa: un possibile ritorno a Torino
Liverpool, Chiesa verso il reintegro in lista Champions: prenderà il posto dell'infortunato Leoni - Dopo più di un anno nell'ombra, tra infortuni e scelte tecniche, l'esterno italiano si sta pian piano prendendo la scena in Inghilterra, ... Riporta msn.com
Tentativo last minute, così prendono Chiesa: scelta a sorpresa - Sembra che Federico Chiesa sia sempre più distante dal Liverpool dopo una grande ... Si legge su calcioblog.it