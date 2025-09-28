Federico Buffa racconta Kobe Bryant
Uno dei più autorevoli e amati narratori sportivi italiani racconta una delle più grandi leggende del basket di tutti i tempi: . “Otto Infinito (vita e morte di un mamba)” è il nuovo spettacolo in cui attraverso una narrazione avvincente, ricca di aneddoti e spunti di riflessione, Buffa racconta l’ossessione di Kobe per il successo e la sete di conoscenza che lo hanno reso un’icona dello sport. Con questo spettacolo Federico Buffa porta finalmente in scena la sua grande passione, il basket, e lo fa esplorando la condizione umana attraverso tematiche come i sogni, la lotta interiore e il desiderio di superare i propri limiti. 🔗 Leggi su Udine20.it
In questa notizia si parla di: federico - buffa
Una voce, un volto, una leggenda: Federica Pellegrini al “Federico Buffa Talks” su Sky e NOW
Federico Buffa racconta gli ultimi giorni di Lucio Dalla nello spettacolo "Il futuro è tra mezz'ora"
Federico Buffa Talks su Sky e NOW: da Trapattoni a Conte, i leader che hanno reso grande la Serie A
Vigna PR. . FEDERICO BUFFA racconta KOBE BRYANT! Uno dei più autorevoli narratori sportivi italiani porta finalmente in scena la sua grande passione – il basket – con uno spettacolo dedicato a una leggenda assoluta: Kobe Bryant. “OTTO INFIN - facebook.com Vai su Facebook
Prossimamente “Federico Buffa racconta Amedeo Tessitori”. Vai su X
Federico Buffa racconta in teatro Kobe Bryant - 'Otto infinito. Vita e morte di un Mamba' / Il tour, dove e le date - Otto Infinito – Vita e morte di un Mamba del fuoriclasse degli storyteller Federico Buffa si prepara a riprendere il suo viaggio nei teatri più ... Segnala affaritaliani.it
“Otto Infinito”, Federico Buffa al Teatro Vespasiano di Rieti per raccontare la leggenda Kobe Bryant - Con enorme soddisfazione la D&C Eventi e la RSR Sebastiani Rieti annunciano che grazie alla fattiva collaborazione il prossimo 11 aprile presso il Teatro Flavio Vespasiano (ore 21) andrà in scena il r ... Secondo rietinvetrina.it