federico buffa racconta kobe bryant

Uno dei più autorevoli e amati narratori sportivi italiani racconta una delle più grandi leggende del basket di tutti i tempi:  . “Otto Infinito (vita e morte di un mamba)”  è il nuovo spettacolo in cui attraverso una narrazione avvincente, ricca di aneddoti e spunti di riflessione,  Buffa racconta l’ossessione di Kobe  per il successo e la sete di conoscenza che lo hanno reso un’icona dello sport. Con questo spettacolo Federico Buffa porta finalmente in scena la sua grande passione, il basket, e lo fa esplorando la condizione umana attraverso tematiche come i sogni, la lotta interiore e il desiderio di superare i propri limiti. 🔗 Leggi su Udine20.it

