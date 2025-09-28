Fedato illude Menato gela | primo pari stagionale del Treviso a Bassano
Un punto che pesa, ma che non soddisfa del tutto. Il Treviso esce con un 1-1 dalla trasferta di Bassano al Mercante, al termine di una gara ruvida, giocata più sui duelli che sulle giocate. Un pari che interrompe la serie di vittorie consecutive dei biancocelesti, bravi a passare in vantaggio con. 🔗 Leggi su Today.it
