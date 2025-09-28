Torna d’attualità, il problema-sicurezza in città, e segnatamente in centro storico e nelle zone immediatamente limitrofe al centro stesso. I social che danno conto del quotidiano cittadino raccontano di automobili in sosta razziate e vandalizzate nottetempo tra via Radici in Piano e la zona della Marazzi, oltre che nel parcheggio dell’Unicredit, dove da un’utilitaria è stata trafugata addirittura la batteria. Poi ci sono la petizione presentata al Comune dai residenti di via San Giorgio, ostaggio di scorribande notturne da parte dei ‘soliti ignoti’ e la situazione di alcuni parchi cittadini, in particolare quelli di via Crispi e delle Rimembranze, oggetto di frequentazioni assai poco raccomandabili, un po’ come la zona di ‘Sassuolo Due’, periodicamente al centro di segnalazioni e doglianze, e quella tra le due stazioni, da sempre zona caldissima se si parla di degrado. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Fd'I: "In centro poca sicurezza e degrado"