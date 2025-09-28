Fc Osimo supera la Passatempese Loreto inizia a muovere la classifica
Fc Osimo si aggiudica il derby di Passatempo (girone B). Nel C per il Loreto primo punto del campionato. Prima categoria, seconda giornata (ore 15:30). Girone B. Oggi: Filottranese-Real Cameranese. Ieri: Olimpia Marzocca-Pietralacroce 1-1, Borgo Minonna-Argignano 1-1, Castelbellino-Cupramontana 2-1, Castelleonese-Barbara Monserra 0-0, Cingolana-Borghetto 1-2, Passatempese-FC Osimo 0-2, Staffolo-Le Torri Castelplanio 1-2. Classifica: FC Osimo e Le Torri C. 6; O.Marzocca, Barbara M., Castelbellino e Borghetto 4; Filottranese 3; Argignano 2; Real Cameranese, Staffolo, Pietralacroce, Castelleonese, B. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
