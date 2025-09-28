FC 26 SBC Flashback Leon Goretzka | Il Centrocampista Box-to-Box Ideale!

È il momento di aggiungere un centrocampista dinamico e potente al tuo Ultimate Team! La SBC del giocatore Flashback Leon Goretzka 85 OVR è ora disponibile e celebra un momento d’oro della carriera del centrocampista tedesco. Goretzka è un giocatore Box-to-Box per eccellenza, capace di difendere, impostare e attaccare. Il Premio: Leon Goretzka (85 OVR). Goretzka è un centrocampista completo con statistiche molto equilibrate: Passaggio 85 per dettare i ritmi di gioco.. Dribbling 83 e Velocità 81 per avanzare con la palla al piede.. Difesa 77 e Fisico 79 per non temere i contrasti.. Il suo stile di gioco PLUS PLUS da Box-to-box lo rende essenziale per coprire l’intero campo. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

