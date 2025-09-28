FC 26 Obiettivo Fondazione | Sblocca Tozé e Domina il Centrocampo!

È il momento di sbloccare un altro ottimo giocatore per il tuo Ultimate Team! L’obiettivo “Basi squadra: Tozé” ti permette di ottenere il centrocampista offensivo Tozé 83 OVR. Hai 21 giorni per completare 4 sfide su 5 e aggiungere questo talentuoso giocatore portoghese alla tua rosa. Il Premio Principale: Tozé. Tozé (83 OVR): Un centrocampista offensivo (o CM) con eccellenti statistiche per la creazione e la finalizzazione del gioco. Spicca per Dribbling 86, Passaggio 84 e Tiro 83. Le sue 4 stelle per le Mosse Abilità lo rendono una minaccia creativa.. Le 5 Sfide da Completare (Solo 4 Necessarie!). 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - FC 26 Obiettivo Fondazione: Sblocca Tozé e Domina il Centrocampo!

Jannik Sinner presenta la sua fondazione. Sul finale di stagione: “L’obiettivo sono le Finals di Torino”

Sinner presenta la sua Fondazione: “Io fortunato, voglio dare qualcosa indietro. Obiettivo Finals”

La Fondazione Giovanni Armenise Harvard – nata con l'obiettivo di sostenere la ricerca di base in campo biomedico e sostenere i giovani scienziati che lavorano all'estero a stabilire il loro laboratorio in Italia – ha assegnato un finanziamento da 1 milione di d

La Fondazione Guido Carli ha come obiettivo, fin dagli esordi, la valorizzazione delle «eccellenze italiane», ponendo al centro la meritocrazia e l'impegno sociale.

