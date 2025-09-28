FC 26 NUOVA SBC! Sblocca Nichelle Prince 84 OVR | L’Attaccante Veloce e Versatile che Ti Serve

È arrivato il momento di aggiungere velocità e potenza al tuo attacco! La SBC di Nichelle Prince Basi Squadra 84 OVR è disponibile e ti offre un’attaccante estremamente versatile, capace di giocare come ST, CM e CAM. Il Premio: Nichelle Prince (84 OVR). Nichelle Prince è la scelta ideale per chi cerca un’attaccante che possa anche scendere a centrocampo per supportare la manovra. Le sue statistiche sono bilanciate per un impatto immediato: VEL 86 e DRI 86 per superare facilmente le difese.. TIR 82 la rende letale in area di rigore.. PLUS PLUS da Torre la rende efficace anche nel gioco aereo e nel tenere palla. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

