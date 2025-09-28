FC 26 Evoluzione Maestro del Dribbling | Affina il Tuo Gioco di Gambe! Footwork Phenom

È il momento di potenziare l’agilità e il controllo palla dei tuoi giocatori! L’evoluzione “Maestro del Dribbling” ti offre un modo semplice per migliorare le abilità di dribbling di un giocatore non raro, rendendolo più efficace nello stretto. Dettagli e Requisiti dell’Evoluzione. Questa evoluzione è un’ottima opportunità, con un costo molto contenuto, per i giocatori che vogliono un upgrade mirato al dribbling. Valutazione generale massima: 83. Rarità: Tour mondiale fuoriclasse argento. Posizione: No portieri. Costo: 5.000 crediti o 100 FC Points. Ripetibile: Puoi completarla 2 volte.. Ricarica: Si riattiva dopo 2 giorni. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

