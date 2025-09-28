FC 26 Evoluzione Maestro del Dribbling | Affina il Tuo Gioco di Gambe! Footwork Phenom

È il momento di potenziare l’agilità e il controllo palla dei tuoi giocatori! L’evoluzioneMaestro del Dribbling” ti offre un modo semplice per migliorare le abilità di dribbling di un giocatore non raro, rendendolo più efficace nello stretto. Dettagli e Requisiti dell’Evoluzione. Questa evoluzione è un’ottima opportunità, con un costo molto contenuto, per i giocatori che vogliono un upgrade mirato al dribbling. Valutazione generale massima: 83. Rarità: Tour mondiale fuoriclasse argento. Posizione: No portieri. Costo: 5.000 crediti o 100 FC Points. Ripetibile: Puoi completarla 2 volte.. Ricarica: Si riattiva dopo 2 giorni. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

