Fano in emergenza contro un Real che punta su Traini

Cancellare subito la sconfitta di Castelferretti: è questo l’imperativo dell’Alma Fano che oggi pomeriggio al "Mancini" (alle 15,30) affronta la Nuova Real Metauro se non vorrà già ammainare i suoi sogni di primato. Il problema è che l’Alma arriva a questo confronto con una situazione di emergenza inimmaginabile fino a poco tempo fa. Fuori da tempo il centravanti Gucci, mister Omiccioli dovrà fare a meno anche della seconda punta Sartori e di un terzo attaccante Beciani, entrambi questi ultimi infortunatisi nell’ultimo match contro la Castelfrettese. Di punte rimangono Sabattini, Zaccarco ed Arpaia e il tecnico fanese dovrà fare di necessità virtù per approntare un reparto offensivo che risentirà pure della mancanza del fantasista Nicola Palazzi, altro elemeno che avrebbe potuto dare qualità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fano in emergenza contro un Real che punta su Traini

