RACALE – Col materiale esplodente hanno fatto saltare l’intera cassa automatica per poi caricare il contenuto e portarlo via a bordo di un furgone bianco: è in sintesi la cronaca dell’ennesimo assalto notturno ad un bancomat, avvenuto nel Salento, questa notte.Epicentro dell’episodio Racale, con. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Fanno esplodere il bancomat con la “tecnica della marmotta” e scappano via col bottino - L’assalto notturno allo sportello automatico della Banca popolare pugliese di Racale con la banda, entrata in azione in maniera fulminea, utilizzando cariche deflagranti inserite nel vano blindato. Da lecceprima.it

Racale, fanno esplodere il bancomat e mandano in tilt le telecamere di sorveglianza: ladri in fuga col bottino - La banda avrebbe utilizzato un furgone bianco e una vettura di grossa cilindrata. Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it