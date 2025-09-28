Fango terrore e acqua alle caviglie Vi porto nella zona di Firenze in cui ogni temporale è un incubo
Bastano poche gocce per allarmare i residenti di via dell’Olmatello. Nel condominio, sorto dalla ristrutturazione di una vecchia cascina occupata, undici famiglie convivono con la paura. Ogni temporale o pioggia diventa un incubo per i residenti del palazzo. Qua, dove i marciapiedi pendono verso. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Emergenza meteo, a Blevio nuova colata di fango e detriti sulla Lariana: strada chiusa, la situazione alle 7,30
Terrore a Civiglio: enorme masso salta la rete paramassi e crolla sulla strada nel punto della frana 2024 - Una enorme pietra è caduta esattamente nel punto della frana caduta nel maggio del 2024, saltando di netto la rete paramassi collocata dal comune di Como per ... Segnala comozero.it
Acqua e fango nel cimitero di via Cividale, ieri il sopralluogo - Si aggrava ulteriormente la situazione al cimitero comunale di via Cividale a Montecatini Terme. Come scrive lanazione.it