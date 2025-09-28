Fai sentire al mondo | a Chiavenna un concerto di solidarietà per Gaza
La pioggia continua e battente non ha impedito una partecipazione generosa e convinta a “Fai sentire al mondo”, concerto di solidarietà con Gaza e di raccolta fondi a sostegno dei progetti di Emergency in Palestina, organizzato dalla rete valchiavennasca Luci per il Dialogo in collaborazione con. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
