Fai sentire al mondo | a Chiavenna un concerto di solidarietà per Gaza

Sondriotoday.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La pioggia continua e battente non ha impedito una partecipazione generosa e convinta a “Fai sentire al mondo”, concerto di solidarietà con Gaza e di raccolta fondi a sostegno dei progetti di Emergency in Palestina, organizzato dalla rete valchiavennasca Luci per il Dialogo in collaborazione con. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sentire - mondo

The Voice of Hind Rajab, il film su Hind uccisa a Gaza a soli 6 anni: “Un grido di soccorso che il mondo poteva sentire”

Mourinho si presenta al Benfica: «Sono l’allenatore di uno dei club più importanti al mondo! Nessuno mi ha mai fatto sentire così»

Cerca Video su questo argomento: Fai Sentire Mondo Chiavenna