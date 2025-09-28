Fabbroni | Il Napoli va nella tana del Diavolo Vedremo le ambizioni del Milan

Pianetamilan.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mario Fabbroni, giornalista e noto tifoso del Napoli, ha rilasciato alcune parole a Radio Napoli Centrale sul match contro il Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

fabbroni napoli tana diavoloFabbroni: "Il Napoli va nella tana del Diavolo: vedremo quali sono le reali ambizioni scudetto del Milan" - Il giornalista Mario Fabbroni, di fede napoletana, si è così espresso a Radio Napoli Centrale su Milan- Secondo milannews.it

fabbroni napoli tana diavoloFabbroni: “Milan-Napoli non decisiva, ma lancerà segnali chiari al campionato“ - A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista Mario Fabbroni: “Il Napoli va nella tana del Diavolo, a San Siro. Segnala tuttonapoli.net

