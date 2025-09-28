Fabbrica illegale di sigarette nel sottosuolo arresto un imprenditore cassinate
Il presunto responsabile della fabbrica di sigarette clandestina è un imprenditore della zona di Cassino ma di origini campane che è stato arrestato nelle scorse ore. Altri soggetti sono stati identificati e risultano indagati. Un’intera azienda illecita, scavata nel sottosuolo della zona. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
In questa notizia si parla di: fabbrica - illegale
Scoperta fabbrica illegale di sigarette
Scoperta la più grande fabbrica illegale di sigarette: accesso attraverso un sofisticato congegno https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/09/27/news/fabbrica_illegale_sigarette_cassino-424874249/?rss&ref=twhl… - X Vai su X
Sembrava un innocuo capannone vuoto. L’accesso all’opificio illegale avveniva mediante un sofisticato congegno idraulico che mascherava perfettamente il bunker dove erano installati i macchinari e custodite tonnellate di sigarette contraffatte ?Un arresto - facebook.com Vai su Facebook
Scoperta la più grande fabbrica clandestina di sigarette: celata in un bunker - 600 metri quadrati di superficie, era in grado di produrre fino a 2,7 miliardi di sigarette l’anno ... Secondo zoom24.it
Cassino, in un bunker la più grande fabbrica clandestina di sigarette in Italia: sottoterra c'erano anche 18 posti letto, bagni e una sala da pranzo - Quello che sembrava solo un deposito logistico vuoto, nascondeva in realtà un bunker sotterraneo nel quale si trovava la più grande fabbrica clandestina di sigarette mai rinvenuta ... Scrive ilmessaggero.it