Fabbrica illegale di sigarette nel sottosuolo arresto un imprenditore cassinate

Frosinonetoday.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presunto responsabile della fabbrica di sigarette clandestina è un imprenditore della zona di Cassino ma di origini campane che è stato arrestato nelle scorse ore. Altri soggetti sono stati identificati e risultano indagati. Un’intera azienda illecita, scavata nel sottosuolo della zona. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Scoperta fabbrica illegale di sigarette

fabbrica illegale sigarette sottosuoloScoperta la più grande fabbrica clandestina di sigarette: celata in un bunker - 600 metri quadrati di superficie, era in grado di produrre fino a 2,7 miliardi di sigarette l’anno ... Secondo zoom24.it

fabbrica illegale sigarette sottosuoloCassino, in un bunker la più grande fabbrica clandestina di sigarette in Italia: sottoterra c'erano anche 18 posti letto, bagni e una sala da pranzo - Quello che sembrava solo un deposito logistico vuoto, nascondeva in realtà un bunker sotterraneo nel quale si trovava la più grande fabbrica clandestina di sigarette mai rinvenuta ... Scrive ilmessaggero.it

