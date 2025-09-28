Fabbrica illegale di sigarette nel sottosuolo arresto un imprenditore cassinate
Il presunto responsabile della fabbrica di sigarette clandestina è un imprenditore della zona di Cassino ma di origini campane che è stato arrestato nelle scorse ore. Altri soggetti sono stati identificati e risultano indagati. Un’intera azienda illecita, scavata nel sottosuolo della zona. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Scoperta fabbrica illegale di sigarette
Fabbrica illegale di sigarette nel sottosuolo, arresto un imprenditore cassinate
