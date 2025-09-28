ExpoSele 2025 chiude a Eboli | un successo da 4000 presenze

Si è conclusa con un bilancio di oltre 4.000 presenze e la partecipazione di più di 80 aziende espositrici la prima edizione di ExpoSele 2025, la nuova fiera dell'agroalimentare che ha riportato ad Eboli un grande evento dedicato alle eccellenze del territorio.La prima edizioneIl PalaSele ha. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

