ExpoSele 2025 chiude a Eboli | un successo da 4000 presenze
Si è conclusa con un bilancio di oltre 4.000 presenze e la partecipazione di più di 80 aziende espositrici la prima edizione di ExpoSele 2025, la nuova fiera dell'agroalimentare che ha riportato ad Eboli un grande evento dedicato alle eccellenze del territorio.La prima edizioneIl PalaSele ha. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Eboli, De Luca inaugura "ExpoSele": la fiera dell'agroalimentare - Inaugurata al PalaSele di Eboli (Salerno) ExpoSele, la nuova fiera dell'agroalimentare che raccoglie l'eredità della storica campionaria degli anni '60
