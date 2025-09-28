Ex Milan Theo Hernandez torna treno | grandissimo gol in Saudi Pro League
L'ex Milan Theo Hernandez segna un golazo con l'Al Hilal di Simone Inzaghi: il terzino è stato decisivo nel 3-1 all'Al-Okhdood Club. L'ex Milan Theo Hernandez segna un golazo con l'Al Hilal di Simone Inzaghi: il terzino è stato decisivo nel 3-1 all'Al-Okhdood Club. Il video da Gazzetta.it. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
#TheoHernandez l’ha fatto di nuovo… Coast to coast del terzino dell’ #AlHilal che parte dalla sua metà campo e sigla la rete del 2-1 Gol che ricorda molto quello segnato dal francese ai tempi dell’ultimo Scudetto del Milan contro l’Atalanta? #Sportita - X Vai su X
Theo Hernandez e Franck Kessie si ritrovano sul campo dopo anni: la foto dell’abbraccio tra ex Milan - facebook.com Vai su Facebook
Theo Hernandez l’ha fatto di nuovo: i tifosi sauditi impazziscono (VIDEO) - Theo Hernandez protagonista di un bellissimo gol con l'Al Hilal in Arabia Saudita, ne aveva segnato uno simile con la maglia del Milan. Segnala milanlive.it
Ex Milan – Theo Hernandez, ci risiamo: ecco il coast-to-coast in Arabia - Dopo aver scritto pagine bellissime con il Milan, Theo Hernandez continua ad incantare stupire tutti i tifosi in Arabia Saudita ... Si legge su msn.com