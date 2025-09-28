Ex Milan Theo Hernandez torna treno | grandissimo gol in Saudi Pro League

L'ex Milan Theo Hernandez segna un golazo con l'Al Hilal di Simone Inzaghi: il terzino è stato decisivo nel 3-1 all'Al-Okhdood Club. L'ex Milan Theo Hernandez segna un golazo con l'Al Hilal di Simone Inzaghi: il terzino è stato decisivo nel 3-1 all'Al-Okhdood Club. Il video da Gazzetta.it. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

ex milan theo hernandezTheo Hernandez l’ha fatto di nuovo: i tifosi sauditi impazziscono (VIDEO) - Theo Hernandez protagonista di un bellissimo gol con l'Al Hilal in Arabia Saudita, ne aveva segnato uno simile con la maglia del Milan. Segnala milanlive.it

ex milan theo hernandezEx MilanTheo Hernandez, ci risiamo: ecco il coast-to-coast in Arabia - Dopo aver scritto pagine bellissime con il Milan, Theo Hernandez continua ad incantare stupire tutti i tifosi in Arabia Saudita ... Si legge su msn.com

