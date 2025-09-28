Ex Marine identificato come autore della strage nella chiesa del Michigan

Una tranquilla funzione domenicale a Grand Blanc Township, Michigan, è sfociata in un vortice di violenza che ha scosso l'intera comunità religiosa e civile, lasciando dietro di sé vittime, feriti e domande destinate a non spegnersi in fretta. Il volto dell'aggressore Thomas Jacob Sanford, quarantenne originario di Burton, è il nome che le autorità hanno .

