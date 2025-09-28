Ex Ilva Uliano | Serve uno Stato protagonista del rilancio industriale

Bergamonews.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il segretario generale della Fim Cisl, Ferdinando Uliano, lancia un appello chiaro e diretto sul futuro del polo siderurgico ex Ilva: lo Stato deve assumere la guida di un piano industriale unitario e credibile. “Il comunicato dei commissari – spiega Uliano – conferma ciò che denunciamo da tempo: non esiste oggi un’offerta credibile da parte di un gruppo industriale disposto ad acquisire l’intero perimetro produttivo e a garantire un futuro solido al polo siderurgico ex Ilva. Un asset strategico di questa portata non può essere smembrato né abbandonato a soluzioni tampone”. Il segretario della Fim Cisl sottolinea, inoltre, i rischi legati all’assenza di un progetto industriale coerente: “Senza un progetto industriale unitario, in grado di rilanciare la produzione di acciaio di alta qualità e a basse emissioni, il rischio è quello di una deriva drammatica sul piano sociale e di un fallimento imbarazzante per il nostro Governo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

ex ilva uliano serve uno stato protagonista del rilancio industriale

© Bergamonews.it - Ex Ilva, Uliano: “Serve uno Stato protagonista del rilancio industriale”

In questa notizia si parla di: ilva - uliano

ex ilva uliano serveEx Ilva, offerte solo dai fondi Bedrock e Flacks (e Alleanza Verdi e Sinistra offre 2 euro). Urso: pesano le questioni giudiziarie - Alla scadenza del secondo bando per la vendita pervenute 10 offerte ma solo due per l’intero complesso aziendale. Da msn.com

ex ilva uliano serveUliano (Cisl): «L'ex Ilva ha bisogno della nave rigassificatrice» - Dopo il passo indietro del consorzio azero composto da Baku Steel Company e Azerbaijan Investment, la situazione per la ex- Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Ex Ilva Uliano Serve