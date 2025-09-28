Ex Ilva Uliano | Serve uno Stato protagonista del rilancio industriale

Il segretario generale della Fim Cisl, Ferdinando Uliano, lancia un appello chiaro e diretto sul futuro del polo siderurgico ex Ilva: lo Stato deve assumere la guida di un piano industriale unitario e credibile. “Il comunicato dei commissari – spiega Uliano – conferma ciò che denunciamo da tempo: non esiste oggi un’offerta credibile da parte di un gruppo industriale disposto ad acquisire l’intero perimetro produttivo e a garantire un futuro solido al polo siderurgico ex Ilva. Un asset strategico di questa portata non può essere smembrato né abbandonato a soluzioni tampone”. Il segretario della Fim Cisl sottolinea, inoltre, i rischi legati all’assenza di un progetto industriale coerente: “Senza un progetto industriale unitario, in grado di rilanciare la produzione di acciaio di alta qualità e a basse emissioni, il rischio è quello di una deriva drammatica sul piano sociale e di un fallimento imbarazzante per il nostro Governo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

