Ex Ilva lo sberleffo dei verdi contro i lavoratori del gruppo

Il destino americano per l'ex Ilva, emerso dalla ufficializzazione delle offerte, acquista un nuovo significato alla luce della scampata sorte cui il siderurgico poteva andare incontro: la chiusura totale con i lavoratori a libro paga dello Stato. Tra le dieci offerte arrivate ai commissari straordinari entro la mezzanotte di ieri ne risulta una, che Il Giornale ha potuto visionare nei dettagli, che però non è stata ammessa. Di cosa si tratta? Europa Verde Alleanza Verdi e Sinistra hanno proposto a un prezzo simbolico di 2 euro di rilevare il siderurgico «con finalità radicalmente diverse da quelle industriali», si legge sul documento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Ex Ilva, lo sberleffo dei verdi contro i lavoratori del gruppo

