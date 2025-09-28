S tasera tornano, con la seconda puntata, le avventure delle due amiche sessantenni Evelina e Milla: è la serie in quattro puntate – da due episodi ciascuna – Balene (dalle 21.30 su Rai 1) di Alessandro Casale. Nella prima, vista da 2,8 milioni di telespettatori, le protagoniste Carla Signoris e Veronica Pivetti erano alle prese con il mistero della morte dell’amica Adriana e con grossi cambiamenti in atto. 10 film e serie tv da vedere a settembre su Netflix. C’è il finale di “Mercoledì 2” X Leggi anche › Carla Signoris e Veronica Pivetti sono le frizzanti protagoniste di “Balene”, la nuova serie di Rai 1 Milla, dopo aver saputo del tradimento del marito, ha preso le redini dell’azienda di famiglia, che però naviga tra i debiti. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Evelina prova un'attrazione imprevista verso Riccardo e Milla verso una vecchia fiamma