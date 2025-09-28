Europei di baseball | l' Italia lotta ma si arrende in finale all' Olanda
Bologna, 27 settembre 2025 – Non sarà il pezzo più pregiato, ma è pur sempre una medaglia. A Rotterdam, la Nazionale Italiana guidata dal manager Francisco Cervelli si mette al collo la medaglia d'argento della manifestazione continentale. Lo fa al termine di una finale tiratissima, giocata alla pari contro un avversario che, sulla carta, partiva nettamente favorito. Una partita che lascia un pizzico di rammarico agli Azzurri: sotto 6-5 al settimo inning, l’Italia ha avuto l’occasione per ribaltarla con le basi piene e nessun eliminato, ma non è riuscita a concretizzare. L’Olanda, più esperta e cinica, ha blindato il risultato, non concedendo più nulla negli ultimi tre inning e chiudendo sul 6-5 che vale l’ennesimo oro europeo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
