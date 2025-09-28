Europa Tenere il combattimento degli Stati Uniti mentre Shane Lowry fori decisivi

2025-09-28 23:32:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Shane Lowry ha buttato il putt decisivo mentre l’Europa ha trattenuto un superbo combattimento di un giorno dagli Stati Uniti per conservare la Ryder Cup a Bethpage Black. L’Europa era andata nei singoli della domenica con un vantaggio di sette punti, ma vince per Cameron Young, Justin Thomas, Scottie Scheffler, Xander Schauffele e JJ Spaun hanno lasciato il loro vantaggio improvvisamente molto precario. Lowry è passato da uno in testa all’ultima buca della sua partita con Russell Henley, ma ha prodotto un viaggio perfetto e poi un approccio straordinario per metterlo in posizione per Birdie. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

