Etna la Protezione civile e le guide vulcanologiche lavorano a un piano innovativo di fruizione
Il direttore generale della Protezione civile siciliana, Salvo Cocina, ha incontrato il presidente del collegio regionale delle Guide alpine e vulcanologiche della Sicilia, Cesare Cesa Bianchi, per un confronto diretto sui temi legati alla sicurezza e alla gestione degli accessi al vulcano.
Etna, la Protezione Civile vieta l'accesso alle aree sommitali: "Alta probabilità di fontane di lava"
ETNA, IN ARRIVO UN NUOVO PIANO DI SICUREZZA PER LE ESCURSIONI SUL VULCANO PROTEZIONE CIVILE SICILIANA E GUIDE ALPINE-VULCANOLOGICHE AL LAVORO PER UNA FRUIZIONE PIÙ SICURA DELL'ETNA
Eruzione Etna: Protezione civile attiva per la sicurezza dei turisti - Il fronte lavico, poco alimentato, ha superato la pista Altomontana e supera quota1.
Italia: l'Etna in eruzione, la protezione Civile dichiara l'allerta rossa a Stromboli - L'innalzamento del livello di guardia è basato sulle segnalazioni dell'Ingv e del Cnr.