Ethan Hawke ricorda commosso il rifiuto di Robert Redford che gli cambiò la vita
Prima di diventare l’acclamato attore e sceneggiatore quattro volte nominato all’Oscar che conosciamo oggi, un giovane e promettente Ethan Hawke incrociò il cammino del compianto Robert Redford durante un’audizione. L’occasione era il dramma d’epoca del 1992, In mezzo scorre il fiume, diretto dallo stesso Redford. Quello che poteva sembrare un semplice provino si trasformò in un momento spartiacque, un incontro che Hawke, anni dopo, avrebbe descritto come l’inizio di un legame con “ uno degli eroi della mia vita “. La storia, condivisa da Hawke al Jimmy Kimmel Live!, dipinge un quadro vivido di un’ambizione giovanile e di un’icona del cinema. 🔗 Leggi su Screenworld.it
