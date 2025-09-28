Il panorama televisivo continua a essere arricchito da produzioni che combinano talento, originalità e un forte appeal critico. Tra queste, il nuovo show di Ethan Hawke, The Lowdown, si distingue come una delle serie più promettenti del momento. Dopo anni di successi in ambito cinematografico, l’attore si conferma anche nel settore della serialità, portando sul piccolo schermo un progetto che sta già raccogliendo consensi e recensioni positive. la serie The Lowdown prosegue la brillante carriera televisiva di Ethan Hawke. Partita il 23 settembre 2025 su FX, The Lowdown è un noir contemporaneo con elementi di commedia e crime drama. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Ethan hawke: il suo straordinario successo televisivo degli ultimi cinque anni