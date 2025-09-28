Estrazione Million Day di oggi 28 settembre 2025 | i numeri vincenti di domenica
Estrazione Million Day oggi domenica 28 settembre 2025: i numeri vincenti in diretta live. Oggi, domenica 28 settembre 2025, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i giochi più apprezzati dagli scommettitori italiani che permette di vincere fino a un milione di euro indovinando 5 numeri su 55. Sono tantissimi i giocatori che attendono con ansia il risultato dell’estrazione. TPI segue tutte le estrazioni Million Day in tempo reale. Di seguito quelle di oggi, domenica 28 settembre 2025, LIVE: ESTRAZIONE MILLION DAY OGGI 28 SETTEMBRE 2025 LIVE – ORE 20,30 Extra Million Day: ESTRAZIONE LIVE – ORE 13 Extra Million Day: LE ULTIME ESTRAZIONI DEL MILLION DAY Di seguito le ultime estrazioni del gioco che vede ogni sera alle ore 20,30 l’estrazione del giorno seguita LIVE da TPI: LE ESTRAZIONI DEL 27 SETTEMBRE LE ESTRAZIONI DEL 26 SETTEMBRE LE ESTRAZIONI DEL 25 SETTEMBRE LE ESTRAZIONI DEL 24 SETTEMBRE LE ESTRAZIONI DEL 23 SETTEMBRE ESTRAZIONE MILLION DAY: GIOCA RESPONSABILE ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può trasformarsi in una vera e propria malattia. 🔗 Leggi su Tpi.it
In questa notizia si parla di: estrazione - million
Estrazione Million Day delle ore 13:00: i numeri vincenti di oggi, 22 luglio
Estrazione Million Day delle ore 13:00: i numeri vincenti di oggi, 23 luglio
Estrazione Million Day di oggi, 6 luglio 2025: i numeri vincenti di domenica
++ MILLION DAY, C’È UN NUOVO MILIONARIO A COLOGNA VENETA ++ https://www.veronaoggi.it/cologna-veneta/lotto-nuovo-milionario-cologna-veneta-milione-euro-vincita-estrazione-26-settembre-2025/ #verona #veronaoggi - facebook.com Vai su Facebook
#million day e #million day Extra, i numeri vincenti delle estrazioni di oggi, saba... - X Vai su X
Million Day, numeri vincenti di oggi 27 settembre 2025/ L’estrazione delle ore 20:30 - I numeri vincenti del Million Day di oggi, 27 settembre 2025, per l'estrazione delle ore 20:30: le due cinquine fortunate in arrivo a breve ... Scrive ilsussidiario.net
Numeri vincenti Million Day di oggi 27 settembre 2025/ L’estrazione delle ore 13:00 - E' giunto il momento di scoprire anche oggi i numeri vincenti del Million Day, in questo sabato 27 settembre 2025, estrazione delle ore 13:00 ... Riporta ilsussidiario.net