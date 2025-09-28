A Forlì in estate non c’è nessuno? Non proprio: nel corso dei mesi estivi, infatti, in centro storico si sono registrate oltre 75mila presenze, secondo le stime diffuse ieri dal Comune. Ad attrarre di più, come da tradizione, senz’altro sono stati i Mercoledì in Corso (18mila presenze totali) ma ha giocato un ruolo importante anche il ricco cartellone della Rocca di Ravaldino, che ha fatto registrare 14.406 accessi. La musica fa la parte del leone. Al concertone di Radio Bruno del 2 luglio hanno preso parte 9mila persone e alla Notte Rosa di venerdì 20 giugno, con gli Eiffel 65, altre 6mila. La ‘due giorni’ del liscio Cara Forlì a inizio settembre, invece, ha fatto da collettore per 3mila persone in due giorni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Estate, bilancio positivo. Il Comune stima 75mila presenze: "Cultura ed eventi, grande vivacità"