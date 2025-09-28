Estate 2025 | +6,22% di turisti in Italia secondo i dati del Viminale
AGI - Sono aumentati del 6,22% i turisti in Italia durante l'estate del 2025: lo attestano le rilevazioni di "Alloggiati web", la banca dati del Viminale. Infatti, dal 21 giugno al 21 settembre 2025, sono stati 71.678.640 coloro che hanno pernottato in strutture ricettive mentre, nello stesso periodo del 2024, erano stati 67.484.163. L'andamento positivo caratterizza tutte le macro categorie. In crescita sia gli italiani (da 29.602.385 a 30.714.385, un incremento pari a +3,76%) sia gli stranieri (da 37.881.778 a 40.964.255, pari a +8,14%). Inoltre, emerge che del rafforzamento del mercato hanno beneficiato sia le strutture alberghiere (da 36. 🔗 Leggi su Agi.it
In questa notizia si parla di: estate - turisti
Bagno nella fontana e turisti sdraiati in piazza: torrida estate tra scherzi e degrado
Bonus trasporti estate 2025: le agevolazioni regionali da Lazio al Veneto per giovani, pendolari e turisti
Estate 2025: le spiagge italiane più amate dai turisti
ANSA.it. . L'estate d'oro del turismo: in Italia 4,2 milioni in piu', tra giugno e settembre +6%. Sono aumentati del 6,22% i turisti in Italia durante i mesi estivi del 2025 #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
L'estate d'oro del turismo: in Italia 4,2 milioni in piu', tra giugno e settembre +6%. Sono aumentati del 6,22% i turisti in Italia durante i mesi estivi del 2025 #ANSA - X Vai su X
Estate 2025: +6,22% di turisti in Italia secondo i dati del Viminale - Sono aumentati del 6,22% i turisti in Italia durante l'estate del 2025: lo attestano le rilevazioni di "Alloggiati web", la banca dati del Viminale. Scrive msn.com
Incremento del 6,22% di turisti nell’estate 2025 per i dati del Viminale, Santanchè “Settore in piena salute” - La piattaforma 'Alloggiati web' del Viminale certifica, infatti, un incremento del 6,22% di turisti nell'estate 2025 rispetto al 2024. Riporta msn.com