Esposito Inter fratelli a confronto | Pio brilla con i nerazzurri Sebastiano cerca rilancio a Cagliari

Esposito Inter, il destino incrociato dei due fratelli: Pio protagonista con i nerazzurri, Sebastiano a caccia di riscatto in rossoblù. La sfida di ieri sera ha messo di fronte due fratelli con destini diversi. Da un lato Francesco Pio Esposito, attaccante classe 2005 dell’ Inter, protagonista con gol e prestazioni sempre più convincenti. Dall’altro Sebastiano Esposito, punta del 2002 approdata al Cagliari, che ha vissuto una serata complicata e non particolarmente brillante, come sottolineato anche da La Gazzetta dello Sport. «Felice per il fratello, ma pure sconsolato per la serata in cui non ha indovinato molto», scrive il quotidiano a proposito di Sebastiano. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Esposito Inter, fratelli a confronto: Pio brilla con i nerazzurri, Sebastiano cerca rilancio a Cagliari

Calciomercato Inter LIVE: fuori Esposito e dentro Lookman? Tutti gli aggiornamenti sull’attacco nerazzurro e su Calhanoglu

Monza-Inter 2-2, 5-7 d.c.r.: nerazzurri beffati da Azzi nel finale. Prodezza di Pio Esposito

Monza-Inter pagelle: Pio Esposito incanta, male Luis Henrique

