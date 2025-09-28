Esplode uno pneumatico e invade la corsia opposta scontro camion-auto | morto un uomo
Questa mattina, domenica 28 settembre, si è verificato un grave incidente stradale nei pressi di Bagnolo Cremasco (Cremona). In seguito all'esplosione di uno pneumatico, un camion ha invaso la corsia opposta scontrandosi con un'auto. Nel sinistro ha perso la vita un uomo di 51 anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
