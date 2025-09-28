Esperienza di laboratorio professionalizzante per la IVª Itis A Santucci di Pomarance
Questa settimana la classe IV ITIS, guidata dal professor Luca Antonelli, ha avuto l’opportunità di svolgere un’importante attività laboratoriale: la verifica della calibrazione di una termoresistenza Pt100. Per l’esperimento sono stati utilizzati un fornetto termometrico e un multimetro. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
In questa notizia si parla di: esperienza - laboratorio
Piante aromatiche all’Anffas "Rosa Blu" per il laboratorio di cucina: il Kiwanis dona un’esperienza green
Al Museo di fotografia contemporanea di Cinisello si sperimenta il dialogo tra immagini e parole chiedendo all'intelligenza artificiale di elaborare parte della collezione del museo. Il risultato è sorprendente, interessante e a tratti divertente. Un allestimento elegante e contemporaneo rende la mostra un'esperienza internazionale alle porte di Milano. Forse è più di una mostra, è una laboratorio sperimentale che ci invita a fare i conti con quel futuro che è già qui.
Parole, segni, svolazzi, laboratorio di scrittura di esperienza e di avvicinamento alla poesia
Laboratorio Autunnale in arrivo a PlayZone! Lunedì 29 Settembre, dalle 16:30 alle 19:30, un pomeriggio pieno di attività divertenti a tema autunno, creatività, giochi e nuovi amici! Regala ai tuoi figli l’esperienza di un laboratorio speciale: tra foglie colorate, l - facebook.com Vai su Facebook