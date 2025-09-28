Esperienza di laboratorio professionalizzante per la IVª Itis A Santucci di Pomarance

Questa settimana la classe IV ITIS, guidata dal professor Luca Antonelli, ha avuto l’opportunità di svolgere un’importante attività laboratoriale: la verifica della calibrazione di una termoresistenza Pt100. Per l’esperimento sono stati utilizzati un fornetto termometrico e un multimetro. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

