Esordio amaro per il Napoli Futsal il derby è del Sala
Esordio amaro per gli azzurri del Napoli Futsal: Arillo trascina i padroni di casa, Grasso firma l'unico gol partenopeo. Venerdì la sfida al Capurso al PalaCercola. Il Napoli Futsal esce sconfitta da San Rufo, trionfa il Sala Consilina 5-1. Esordio stagionale amaro per gli azzurri: i partenopei vanno sotto di 2 reti nella prima frazione,
Sala Consilina-Futsal Napoli 5-1, derby gialloverde - Nell'ultimo venerdì di settembre va in scena un match che regala gol e spettacolo.
Derby amaro. "Questo non è il mio Napoli. Abbassiamo la testa e continuiamo a lavorare" - Esordio stagionale amaro per gli azzurri: i partenopei vanno sotto di 2 reti nella prima frazione, nella ripresa partono forte ma pr ...