Esordio amaro per il Napoli Futsal il derby è del Sala

Esordio amaro per gli azzurri del Napoli Futsal: Arillo trascina i padroni di casa, Grasso firma l’unico gol partenopeo. Venerdì la sfida al Capurso al PalaCercola. Il Napoli Futsal esce sconfitta da San Rufo, trionfa il Sala Consilina 5-1. Esordio stagionale amaro per gli azzurri: i partenopei vanno sotto di 2 reti nella prima frazione, . 🔗 Leggi su 2anews.it

