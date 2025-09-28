Esonero immediato Spalletti torna in Serie A | ha già detto sì

Luciano Spalletti è pronto a fare il suo grande ritorno in Serie A: l’ex CT ha già dato l’ok, ecco su quale panchina si siederà. Dopo la fine dell’avventura con la Nazionale italiana l’ex CT Luciano Spalletti è ancora in attesa della chiamata giusta per tornare in panchina. Il tecnico di Certaldo ha voluto prendersi un periodo di pausa dopo l’esonero comunicatogli dalla Federazione in seguito ai risultati negativi ottenuti da Commissario Tecnico. Nella scelta di Gravina ha pesato soprattutto la brutta figura rimediata all’Europeo dello scorso anno, conclusosi con l’eliminazione agli ottavi di finale per mano della Svizzera: l’uscita ai quarti di finale della Nations League contro la Germania e il pesante 0-3 rimediato in Norvegia nel match valido per la qualificazione al prossimo Mondiale hanno poi fatto il resto. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

