Esondazione il Seveso ha sfiorato i 5 metri a Niguarda Mai così da 11 anni

Milano, 28 settembre 2025 – A Niguarda il livello massimo ha pareggiato quello dell’esondazione dell’8 luglio 2014, vale a dire 4,92 metri di altezza, e sfiorato quello del novembre successivo, pari a 5,01 metri. Se consideriamo che in via Valfurva il torrente tombinato riemerge in superficie quando supera i 3 metri, è facile capire perché l’ultima alluvione è andata avanti per 9 interminabili ore (come nell’estate di 11 anni fa), facendo ripiombare la periferia nord di Milano nell’incubo Seveso. Un incubo che non può essere scacciato solo dalla vasca di laminazione al confine con Bresso, l’unica a pieno regime: lunedì ha resistito per due ore, incamerando 260mila metri cubi di acqua. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

